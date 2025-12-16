На Камчатке начали продавать конфискованное имущество бывших чиновников

Ранее арест был наложен на объекты в порт-пункте Паланы, порт-пункте Яры села Тигиль и в селе Манилы.

Продажа имущества, конфискованного по решению суда у бывших камчатских чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря, а также экс-генерального директора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея, началась. Соответствующими сведениями с журналистами поделилась пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов. Вопросом занимается региональное управление Росимущества. Профильное ведомство реализует первые лоты в рамках исполнения судебного постановления. Ранее объекты были арестованы приставами в порт-пункте Паланы, порт-пункте Яры села Тигиль и в селе Манилы.

В прошлом году в доход Российской Федерации было обращено 72 объекта недвижимости на территории Камчатского края, 39 хозяйственных обществ и 15 судов. В июне на торги выставлено пять акционерных обществ, одно ООО и 14 судов. Это девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир. официальное заявление

Напомним, что в мае 2025 года по решению Ленинского районного суда города Владивостока было удовлетворено исковое заявление Генеральной прокуратуры России о передаче в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Обвинения предъявлялись бывшему заместителю министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Владимиру Балакаеву, а также заместителю председателя регионального правительства Юрию Зубарю и депутату местного законодательного собрания края Александру Иванчею. Также подозреваемыми по делу стали физические и юридические лица. По данным надзорного ведомства, фигуранты расследования через третьих лиц владели и управляли морским портом города Петропавловска-Камчатского и группой компаний "Терминал". Они покупали на территории Камчатского и Приморского краев хозяйствующие субъекты, а затем извлекали незаконную прибыль для себя и своих родственников. Стоимость подобных имущественных активов, сформированных таким путем, составила 16,7 миллиардов рублей.

Медведев назвал саммит ЕС по российским активам воровским сходняком.

Фото: Piter.tv