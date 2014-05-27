В Совбезе РФ сочли, что Вашингтон смог убедить коллег из Европы отказаться от идеи кражи российских активов для помощи Украине.

В Москве охарактеризовали зимний саммит Европейского союза по российским активам "воровским сходняком". Такое мнение высказал заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник в своем Telegram-канале объяснил подписчикам, что, во-первых, участники мероприятия в Брюсселе испугались пойти на "гоп-стоп". Речь в данном случае шла о б открытом похищении российских денежных средств. В противном случае, наша страна говорила бы о грабеже средств, которые временно находятся "у запуганного ростовщика – Евроклира". Дмитрий Медведев добавил, что рабочее заседание в ЕС показало мировой общественности, что "есовские блатные" признали "старшинство академиков из Вашингтона", которые возражали против того, чтобы российские активы незаконно изымались.

Европейские криминальные новости. Воровской сходняк ("саммит Евросоюза") в Брюсселе принял ряд важных для уголовного мира решений. Они попали в так называемый брюссельский прогон, о котором ночью объявили "есовские" блатные. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Коллективный Брюссель принял решение о том, что страны-члены регионального сообщества предоставят Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на внутреннем бюджете ЕС. Эта выплата потенциально подлежит возмещению за счёт российских замороженных активов. Ранее Кремль и МИД называли эу ситуацию "воровством". Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер упоминал публично о том что, все участники по итогам саммита и дискуссий осознали факт того, что конфискация активов России принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми было бы трудно управлять.

Медведев назвал успехи ВС РФ "лучшим катализатором" гибели киевского режима.

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев