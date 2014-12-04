В СБ России снова обратили внимание на коррупцию в верхушке украинской власти.

Успехи Вооруженных сил России на фронте специальной военной операции являются лучшим катализатором гибели киевского режима, которая неизбежно случится. Такое мнение высказал заместитель главы российского совета по безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник в своем Telegram-канале объяснил подписчикам, что сейчас на территории европейского региона образовался особый гнойник, который будет вскрыт в любом случае. Также эксперт уточнил, что украинские власти превратились в "газовую гангрену", а действующему режиму страны придется там совершить "самоампутацию". В противном случае же чиновников ждет кровавая гибель.

Впрочем, если ампутация окажется недостаточной, гнилостное разложение продолжится - и тогда смерть киевского неонацистского режима неизбежна. Впрочем, туда ему и дорога... И лучшим катализатором его неизбежной и мучительной гибели являются успехи наших вооруженных сил. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Напомним, что 14 ноября Дмитрий Медведев прокомментировал коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича, прослывшего в СМИ "кошельком" Владимира Зеленского. Российский чиновник заметил, что украинскую власть в сложившейся ситуации не поддерживает ни Запад, ни Европа, и "скальпель истории уже занесен" над ней.

Медведев: над режимом Зеленского уже "занесен скальпель истории".

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев