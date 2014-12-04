Успехи Вооруженных сил России на фронте специальной военной операции являются лучшим катализатором гибели киевского режима, которая неизбежно случится. Такое мнение высказал заместитель главы российского совета по безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник в своем Telegram-канале объяснил подписчикам, что сейчас на территории европейского региона образовался особый гнойник, который будет вскрыт в любом случае. Также эксперт уточнил, что украинские власти превратились в "газовую гангрену", а действующему режиму страны придется там совершить "самоампутацию". В противном случае же чиновников ждет кровавая гибель.
Впрочем, если ампутация окажется недостаточной, гнилостное разложение продолжится - и тогда смерть киевского неонацистского режима неизбежна. Впрочем, туда ему и дорога... И лучшим катализатором его неизбежной и мучительной гибели являются успехи наших вооруженных сил.
Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ
Напомним, что 14 ноября Дмитрий Медведев прокомментировал коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича, прослывшего в СМИ "кошельком" Владимира Зеленского. Российский чиновник заметил, что украинскую власть в сложившейся ситуации не поддерживает ни Запад, ни Европа, и "скальпель истории уже занесен" над ней.
