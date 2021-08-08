Коррупционные скандалы киевского режима могут быть инспирированы странами коллективного Запада, которым действующие украинские власти уже не нужды. Такое мнение высказал заместитель главы российского совета по безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник в своем Telegram-канале объяснил подписчика, что и сам Владимир Зеленский международным союзника больше не нужен, поэтому судьба иностранного политика предрешена. Дмитрий Медведев заметил, что "скальпель истории" уже занесен над Зеленским, а руководству с Банковой улицы осталось недолго править страной.
Эксперт уточнил, что на фоне недавнего коррупционного дела в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого СМИ называют "кошельком" Владимира Зеленского, Киев не оправдывают сейчас даже политические элиты из Европы. Дмитрий Медведев уверен, что этим лицам сейчас не хочется "исчезнуть вместе с расплодившейся коррумпированной плесенью". В Совбезе России напомнили, что власти Украинв агитировали против сил, которые победили в США на президентских выборах.
Его судьба подобна гнойному фурункулу. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно... Только одна сила способна казнить и миловать своих сукиных сынов. Washington, D. C. Оттуда и потянуло холодным ветром...
Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ
Медведев: Павловский дворцово-парковый ансамбль отреставрируют за 3 млрд рублей.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все