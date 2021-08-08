Зампред СБ РФ сообщил об участи украинских властей из-за коррупционного скандала.

Коррупционные скандалы киевского режима могут быть инспирированы странами коллективного Запада, которым действующие украинские власти уже не нужды. Такое мнение высказал заместитель главы российского совета по безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник в своем Telegram-канале объяснил подписчика, что и сам Владимир Зеленский международным союзника больше не нужен, поэтому судьба иностранного политика предрешена. Дмитрий Медведев заметил, что "скальпель истории" уже занесен над Зеленским, а руководству с Банковой улицы осталось недолго править страной.

Эксперт уточнил, что на фоне недавнего коррупционного дела в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого СМИ называют "кошельком" Владимира Зеленского, Киев не оправдывают сейчас даже политические элиты из Европы. Дмитрий Медведев уверен, что этим лицам сейчас не хочется "исчезнуть вместе с расплодившейся коррумпированной плесенью". В Совбезе России напомнили, что власти Украинв агитировали против сил, которые победили в США на президентских выборах.

Его судьба подобна гнойному фурункулу. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно... Только одна сила способна казнить и миловать своих сукиных сынов. Washington, D. C. Оттуда и потянуло холодным ветром... Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

