Павловский дворцово-парковый ансамбль отреставрируют за 3 млрд рублей

Среди ключевых проектов — реконструкция Чугунных ворот, ремонт фонтанов и обновление освещения.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в течение ближайших трех лет планируется направить значительные средства на восстановление Павловского дворцово-паркового ансамбля. По данным Министерства культуры, в федеральном бюджете на период 2026-2028 годов предусмотрено выделение на эти цели 2,5 млрд рублей. Сумма дополняет финансирование, выделенное ранее в 2024-2025 годах, доводя общий объем инвестиций до 3 млрд рублей.

Медведев подчеркнул важность сохранения уникального культурного наследия Павловска, отметив его историческое значение и символизм восстановления после Великой Отечественной войны. Он также указал на необходимость бережного отношения к этому памятнику русской культуры, который является символом победы над нацизмом.

Пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что утвержденный в апреле федеральный план мероприятий к 250-летию Павловска предусматривает проведение масштабных работ по реставрации и благоустройству. Среди ключевых проектов — реконструкция Чугунных ворот, ремонт фонтанов и обновление освещения. Губернатор Александр Беглов выразил уверенность в успешном проведении подготовительных мероприятий, подчеркнув значимость Павловска для культурной жизни Петербурга.

Городские власти сообщили о подготовке целого ряда культурных и образовательных мероприятий, включая выставку "Жемчужины Петербурга. Сохраненные и утраченные" и специальные программы в библиотеках. Планируется обновить инфраструктуру, отремонтировать улицы и обустроить общественные пространства. Эти меры направлены на создание благоприятных условий для посещения памятника всеми жителями и гостями города.

Подготовка к празднованию юбилея включает разработку фирменного стиля и брендбука, которые будут использованы для украшения города. Юбилейные мероприятия станут частью крупных городских событий, таких как книжный салон и рождественская ярмарка.

Ранее петербуржцам рассказали об истории усадьбы Киискиля в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск"