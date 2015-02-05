Петербуржцам рассказали об истории усадьбы Киискиля в Выборгском районе Ленобласти

Сегодня усадьба оживает, принимая туристов и любителей истории.

Усадьба Киискиля, расположенная неподалеку от Выборга, пережила богатую историю, отражающую смену эпох и судеб ее владельцев. Об ее истории рассказывает издание spb.aif.ru.

Изначально эта местность упоминается в документах XVI века, но расцвет усадьбы начался в XIX веке, когда ею владел купец Фридрих Данненберг. Он пригласил известного французского архитектора де Вилье спроектировать величественный особняк, превратившийся вскоре в живописный дворец с великолепным парком и многочисленными постройками.

Центральное место в истории усадьбы принадлежит дочери владельца, Юлии Данненберг, которая воспитывалась в духе высоких стандартов. Отец поощрял её успехи, одновременно предъявляя строгие требования. Благодаря такому воспитанию Юлия освоила пять языков и научилась виртуозно играть на фортепиано, вызывая восторг гостей именитых приёмов.

Однажды на одном из праздников девушка познакомилась с Леопольдом Кроном, сыном австрийского предпринимателя Абрахама Крона. История успеха последнего восходит к щедрости русской императрицы Екатерины II, которая, услышав мечту молодого помощника пекаря, выделила ему крупную сумму на открытие пивоваренного завода. Со временем предприятие Абрахама Крона выросло в крупнейший пивоваренный завод, сохранившийся вплоть до советских времён под именем завода имени Степана Разина.

Леопольд, унаследовавший творческий дух и романтизм, встретил Юлию в усадьбе Киискиля и решил остаться навсегда. В память об их любви фронтисы зданий украшены декоративными элементами в форме сплетённых колец, символизирующими единство супругов.

Сегодня усадьба оживает, принимая туристов и любителей истории. Чтобы добраться до неё, удобнее всего воспользоваться электричкой из Петербурга до Выборга, а оттуда продолжить путь на автобусе или такси до деревни Подберезье. Следует помнить, что посещение требует наличия паспорта, так как усадьба расположена в приграничной зоне. Gрогулка по старинной усадьбе Киискиля открывает уникальные страницы истории, рассказывая о судьбах выдающихся людей, повлиявших на формирование культурных традиций России и Европы.

