Свыше 100 км дорог отремонтировали в Ленобласти с января

В рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" дорожные службы Ленинградской области за первые десять месяцев 2025 года завершили ремонт и ввели в эксплуатацию около 15 автомобильных трасс общей протяженностью более 100 км.

Согласно сообщению пресс-службы Комитета по дорожному хозяйству региона, ремонтом охвачены более половины муниципальных районов Ленинградской области.

Одним из важнейших реконструированных объектов стал участок дороги в Приозерском районе от деревни Ушково до поселка Гравийное. На данном участке отремонтировано 17 км полотна, уложено двухслойное асфальтированное покрытие, произведена замена водопропускных труб, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

В Ломоносовском районе также завершены работы: выполнен капитальный ремонт подъезда к поселку Красное Село и дороги Анташи-Ропша-Красное Село. Наряду с укладкой нового асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины и оборудованы удобные остановки общественного транспорта.

Выборгский район также вошел в перечень выполненных объектов: произведен ремонт дороги, проходящей мимо населенных пунктов Симагино и Майнило, а также участка около села Возрождение. В Всеволожском районе отремонтированы трассы в окрестностях Сертолово и участок дороги Колтуши-Бор-Коркино. В Тосненском районе приведен в нормативное состояние участок трассы от деревни Нурма до посёлка Шапки длиной более восьми километров.

Работу дорожников нельзя считать законченной: активный сезон не завершился, и вскоре будет завершено еще несколько проектов. Среди завершающихся объектов — дороги вблизи Бокситогорска, участок от магистрали "Скандинавия" до деревни Поляны, дорога от Анташи до Дятлиц, Южное шоссе во Всеволожске и трасса от Кингисеппа в сторону Порхово.

Фото: Пресс-служба Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти