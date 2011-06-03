Ленобласть открыла выставку на фестивале "Архитектон MMXXV" в петербургском "Манеже"

Экспозиция посвящена уникальности ландшафта и природы Ленинградской области, каждый автор представил свою интерпретацию местной атмосферы.

В выставочном зале Центрального выставочного зала "Манеж" в Петербурге открылась экспозиция фестиваля архитектуры "Архитектон MMXXV", представленная архитекторами и студентами, посетившими разные уголки Ленинградской области — от Волосовского до Подпорожского районов. Информацию озвучили в пресс-службе комитета градостроительной политики региона.

Экспозиция посвящена уникальности ландшафта и природы Ленинградской области, каждый автор представил свою интерпретацию местной атмосферы. Посетителей ждут сюжеты о древних курганах, загадочном Вепсском лесу и живописных каменистых пейзажах Лужского края. Организаторы выставки подчеркнули, что представленные проекты рассказывают историю зарождения настоящей архитектуры в удаленных регионах, вдали от мегаполисов.

Посмотреть экспозицию "Область" можно до 2 ноября включительно.

Фото: Telegram / Комитет градостроительной политики Ленинградской области