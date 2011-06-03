  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленобласть открыла выставку на фестивале "Архитектон MMXXV" в петербургском "Манеже"
Сегодня, 10:04
143
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть открыла выставку на фестивале "Архитектон MMXXV" в петербургском "Манеже"

0 0

Экспозиция посвящена уникальности ландшафта и природы Ленинградской области, каждый автор представил свою интерпретацию местной атмосферы.

В выставочном зале Центрального выставочного зала "Манеж" в Петербурге открылась экспозиция фестиваля архитектуры "Архитектон MMXXV", представленная архитекторами и студентами, посетившими разные уголки Ленинградской области — от Волосовского до Подпорожского районов. Информацию озвучили в пресс-службе комитета градостроительной политики региона.

Экспозиция посвящена уникальности ландшафта и природы Ленинградской области, каждый автор представил свою интерпретацию местной атмосферы. Посетителей ждут сюжеты о древних курганах, загадочном Вепсском лесу и живописных каменистых пейзажах Лужского края. Организаторы выставки подчеркнули, что представленные проекты рассказывают историю зарождения настоящей архитектуры в удаленных регионах, вдали от мегаполисов.

Посмотреть экспозицию "Область" можно до 2 ноября включительно.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко представил социальные проекты Ленобласти участникам форума "Малая родина — сила России".

Фото: Telegram / Комитет градостроительной политики Ленинградской области

Теги: санкт-петербург, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии