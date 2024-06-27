Дрозденко представил социальные проекты Ленобласти участникам форума "Малая родина — сила России"

По его словам, регион удостоился чести по двум основным критериям.

В приоритетных направлениях Ленинградской области на ближайшую десятилетку лидерство займет политика народосбережения, заявил губернатор региона Александр Дрозденко 29 октября. Его выступление совпало с открытием региональных дней Ленобласти в городе Тосно, предваряющих третий всероссийский муниципальный форум "Малая родина — сила России". Мероприятие дало повод поговорить о демографических проблемах, мерах народосбережения и социальной поддержке населения, пишет spb.aif.ru.

Когда мы говорим о социальной политике, это прежде всего народосбережение. Это повышение качества жизни, продолжительность жизни, снижение смертности и, конечно же, повышение рождаемости. И социальное, экологическое окружение вокруг человека. Это, наверное, самое главное, потому что мы работаем для людей, мы работаем во имя людей и оценивают нас люди. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Кроме того, Дрозденко пояснил выбор Ленинградской области местом проведения форума. По его словам, регион удостоился чести по двум основным критериям: во-первых, именно здесь был разработан и утвержден единый социальный кодекс, распространяющий свое действие на всю территорию области. Жители даже прозвали его "законом Робин Гуда"; во-вторых, в области давно действуют четкие социальные стандарты, установленные независимо от местонахождения населённого пункта и размера местного бюджета. Благодаря финансированию из областной казны гарантирован базовый уровень социальных гарантий: качественное образование, медицина, соцзащита, доступ к культуре и спорту, поддержка ЖКХ, содержание общественных пространств и дорожных сетей. Поддержка всех направлений осуществляется путем выделения целевых субсидий из областного бюджета.

Ранее мы сообщили о том, что новый этап программы расселения аварийного жилья утвердили в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти