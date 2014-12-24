  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новый этап программы расселения аварийного жилья утвердили в Ленобласти
Сегодня, 9:38
59
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новый этап программы расселения аварийного жилья утвердили в Ленобласти

0 0

Расселение затронет жилые помещения общей площадью 6,4 тыс. кв. м, признанные непригодными для эксплуатации.

В Ленобласти до конца 2026 года планируется улучшение условий проживания для 453 человек. Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о запуске очередного этапа программы переселения из ветхого жилья. Информацию глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Расселение затронет жилые помещения общей площадью 6,4 тыс. кв. м, признанные непригодными для эксплуатации, расположенные во Всеволожске, Сертолово, Кингисеппе, Гатчине и Подпорожье.

Дрозденко уточнил, что подготовка следующего этапа программы уже начата. До окончания 2025 года власти региона намерены утвердить долгосрочную программу сроком на 5 лет, включающую переезд ещё 11 тыс. жителей и ликвидацию 180 ты. кв. м устаревших жилых зданий.

Ранее мы сообщили о том, что служба санавиации Ленобласти почти 300 раз вылетала на помощь жителям региона.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко

Теги: аварийное жилье, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии