Новый этап программы расселения аварийного жилья утвердили в Ленобласти

В Ленобласти до конца 2026 года планируется улучшение условий проживания для 453 человек. Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о запуске очередного этапа программы переселения из ветхого жилья. Информацию глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Расселение затронет жилые помещения общей площадью 6,4 тыс. кв. м, признанные непригодными для эксплуатации, расположенные во Всеволожске, Сертолово, Кингисеппе, Гатчине и Подпорожье.

Дрозденко уточнил, что подготовка следующего этапа программы уже начата. До окончания 2025 года власти региона намерены утвердить долгосрочную программу сроком на 5 лет, включающую переезд ещё 11 тыс. жителей и ликвидацию 180 ты. кв. м устаревших жилых зданий.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко