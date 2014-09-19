Служба санавиации Ленобласти почти 300 раз вылетала на помощь жителям региона

Специалисты обеспечили медицинскую эвакуацию 292 пациентов.

С начала года Национальная служба санитарной авиации Ленинградской области провела 299 спасательных вылетов, обеспечив медицинскую эвакуацию 292 пациентов. Среди них — 6 рожениц и 47 детей. Об этом сообщили представители Службы скорой помощи 47-ого региона в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах запечатлена сцена посадки медицинского вертолёта на специальную площадку ожогового отделения Ленинградского областного клинического стационара в Токсово. Здесь пациента осторожно переносят в карету скорой помощи, откуда незамедлительно доставляют в необходимое отделение клиники.

Организация полётов санитарной авиации в регионе возложена на Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК), который входит в структуру Службы скорой помощи Ленинградской области.

Видео: Telegram / Скорая помощь Ленобласти