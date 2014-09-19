  1. Главная
В пятницу в Ленобласти пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 16:26
В пятницу в Ленобласти пройдут кратковременные дожди

Максимальная температура воздуха будет находиться в диапазоне от +5 до +10 градусов.

В пятницу, 24 октября, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть с юго-востока и юга, его скорость составит 5-10 м/с. Показатели атмосферного давления начнет понижаться.

В ночное время на большей части территории региона возможен слабый дождь, местами интенсивность осадков увеличится до умеренной. Температура воздуха будет колебаться от0 до +5 градусов.

Днем в некоторых районах региона снова пройдут слабые дожди. Максимальная температура воздуха будет находиться в диапазоне от +5 до +10 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в четверг после полудня в Петербург пришли дожди.

Фото: Pxhere; МЧС

