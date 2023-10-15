После полудня в Петербург придут дожди

Днём воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Северная столица сегодня попадёт под воздействие западного циклона. Сначала ожидается переменная облачность с просветами, ближе ко второй половине дня возможны кратковременные осадки. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём воздух прогреется до +6...+8 градусов, в Ленобласти температура будет колебаться от +4 до +9 градусов. Юго-восточный ветер усилится до 4-9 м/с. Давление продолжит снижаться, опустившись до отметки 755 мм ртутного столба, что ниже средних значений.

В предстоящую пятницу осадков станет больше, преимущественно в виде небольших дождей. Ночью столбик термометра покажет около +4...+6°C, днем потеплеет до +8...+10°C.

Фото: Piter.TV