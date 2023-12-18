По делу о взятке задержан замкомандующего Ленинградским военным округом

Валерий Муминджанов получил взятку на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Заместитель командующего Ленинградским военным округом, генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по подозрению в получении крупной взятки. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, пишет spb.aif.ru 2 сентября.

По версии СК РФ, занимавший пост руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ генерал-майор помогал коммерческим организациям заключать договоры на поставку обмундирования, в том числе – в зону СВО. Их сумма составила более 1,5 млрд рублей, за что фигурант получил взятку на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Проверяя доходы Валерия Муминджанова и его семьи, следователи обнаружили в их собственности объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью свыше 120 млн рублей. В настоящее время проверяется законность их покупки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сотрудница "Адмиралтейских верфей" признана виновной в получении взятки.

Фото: Минобороны РФ