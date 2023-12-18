Ленинградский военный округ потребовал взыскать с "Военно-строительной компании" 49,5 млн рублей

В качестве третьего лица указывается ФКП "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ".

ФКУ "Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа" за день подало в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 10 исков с требованиями взыскать с "Военно-строительной компании" (ВСК) 49,5 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

В качестве третьего лица во всех случаях указывается ФКП "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ". В настоящее время суд принял к производству три из них: на сумму в 12,6 млн рублей, 6,9 млн рублей и 875,2 тыс. рублей. Судебные заседания по ним пройдут в начале декабря.

В ВСК входят предприятия и организации, выполняющие задачи в интересах ВС РФ на всей территории страны.

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