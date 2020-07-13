Путин анонсировал создание Ленинградского военного округа на фоне вступления Финляндии в НАТО

Глава государства подчеркнул, что в прошлом Финляндия и Россия имели самые дружественные и сердечные отношения, и все территориальные споры были урегулированы.

После объявления о вступлении Финляндии в НАТО РФ будет вынуждена усилить свою военную присутствие на границе с этой страной и сформировать Ленинградский военный округ. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом Финляндия и Россия имели самые дружественные и сердечные отношения, и все территориальные споры были урегулированы. С тех пор отношения между двумя странами практически не претерпевали никаких проблем, за исключением вопросов, связанных с лесопромышленностью.

Однако в свете последних событий ситуация усложнилась: Россия будет вынуждена увеличить свое военное присутствие на границе с Финляндией в Ленинградской области, подчеркнул Путин.

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Видео: Telegram / ЗАРУБИН