Глава государства отметил, что пока еще не был в магазине и не выбирал подарки.

Президент России Владимир Путин рассказал, как встретит Новый год. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства отметил, что пока еще не был в магазине и не выбирал подарки. Он подчеркнул, что постарается сделать что-то приятное для тех, с кем встречает Новый год. Также Путин заявил, что встретит этот праздник за бокалом шампанского и разговорами на бытовые темы.

Ранее Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН