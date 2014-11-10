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Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО

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Он также отметил, что у России нет никакого интереса воевать со странами альянса.

Президент РФ Владимир Путин назвал чушью слова президента США Джо Байдена о нападении России на НАТО. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам главы государства, это заявление выглядит как фигура речи для того, чтобы "обосновать свою ошибочную политику на российском направлении". Он также отметил, что у России нет никакого интереса воевать со странами альянса.

У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что после распада СССР Запад хотел развалить и Россию.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, джо байден, нато, президент россии, президент сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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