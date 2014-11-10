Путин: после распада СССР Запад хотел развалить и Россию

По словам главы государства, он видел негативные действия в политике западных стран в отношении России.

После распада СССР Запад хотел развалить и Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам главы государства, он видел негативные действия в политике западных стран в отношении России. Президент отметил, что в частности очевидным была поддержка сепаратизма и терроризма на территории страны. Также Путин добавил, что Запад хотел подчинить России себе и использовать ее ресурсы.

Ранее Путин назвал оговоркой слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН