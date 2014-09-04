Путин назвал оговоркой слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров

Российское правительство приняло решение распространить на всех пенсионеров запрет для банковских организаций взимать проценты за уплату ЖКХ. Соответствующее заявление сделал Владимир Путин во время рабочей встречи с руководством Государственной думы и лидерами политических фракций в парламенте. Политик заметил перед депутатами, что во время своей прямой линии с гражданами оговорился. После этого кабинет министров распространил запрет банкам взимать проценты за уплату жилищно-коммунальных услуг на всех пожилых граждан страны. По мнению главы РФ, иногда такие оговорки являются полезными.
Я сказал, что решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан, исходя из того, что пенсионеры, как правило, это все льготники, но не все все-таки.
Владимир Путин, президент РФ
Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в избирательную кампанию.
Фото и видео: Kremlin.ru
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