Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в избирательную кампанию

В президентскую кампанию в России все должно происходить в соответствии с законом, поэтому любое вмешательство извне должно жестко пресекаться правоохранительными органами. Соответствующее заявление сделал Владимир Путин во время рабочей встречи с руководством Государственной думы и лидерами политических фракций в парламенте. Политик пояснил, что виновные во вмешательстве в выборы понесут ответственность.
Безусловно, хочу сказать и о предстоящих президентских выборах. Впереди избирательная кампания, необходимо обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, все должно проходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: Крымский мост хотели строить еще при царе и при Сталине, но реализовали сейчас.
Фото и видео: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все