Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в избирательную кампанию

Глава РФ встретился с депутатами нижней палаты парламента страны.

В президентскую кампанию в России все должно происходить в соответствии с законом, поэтому любое вмешательство извне должно жестко пресекаться правоохранительными органами. Соответствующее заявление сделал Владимир Путин во время рабочей встречи с руководством Государственной думы и лидерами политических фракций в парламенте. Политик пояснил, что виновные во вмешательстве в выборы понесут ответственность.

Безусловно, хочу сказать и о предстоящих президентских выборах. Впереди избирательная кампания, необходимо обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, все должно проходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru