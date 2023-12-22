Северный флот вошёл в состав Ленинградского военного округа

Из указа следует, что пункты, предоставлявшие Северному флоту статус межвидового стратегического территориального объединения, признаются утратившими силу.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о лишении Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Из указа следует, что пункты, предоставлявшие Северному флоту данный статус, признаются утратившими силу. Регионы Северо-Западного федерального округа, которые ранее относились к Северному флоту, были включены в Ленинградский военный округ. Речь идёт о Коми, Архангельской и Мурманской областях, а также Ненецком автономном округе.

Как уже сообщалось, Ленинградский военный округ будет создан в административных границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа. Также было принято решение о создании Московского военного округа.

Ранее мы сообщили о том, что начальник Генштаба наградил отличившихся военных в зоне спецоперации.

Фото: Минобороны РФ