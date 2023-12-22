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Начальник Генштаба наградил отличившихся военных в зоне спецоперации

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Генерал армии поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил отличившихся военных в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Начальник Генштаба заслушал доклад командующего об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения. После этого генерал армии наградил военнослужащих орденами Мужества, медалями "За отвагу" и "За храбрость". Герасимов поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3".

Видео: Минобороны России

Теги: валерий герасимов, генштаб вс россии, минобороны россии, награды
Категории: Лента новостей, Новости России,

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