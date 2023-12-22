Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3"

Отмечается, что на одну цель приходится одна ракета комплекса.

Минобороны показало видео боевой работы ЗРК "Бук-М3" в рамках выполнения задач спецоперации.

Ракетные комплексы обеспечивают защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника. К таковым относятся беспилотники, ракеты, реактивные снаряды и прочие средства поражения. Отмечается, что на одну цель приходится одна ракета "Бук-М3". Исключением являются особо крупные и высокоскоростные объекты, такие как "Точка-У".

Ранее мы сообщили, что Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ.

Видео: Минобороны России