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Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3"

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Отмечается, что на одну цель приходится одна ракета комплекса.

Минобороны показало видео боевой работы ЗРК "Бук-М3" в рамках выполнения задач спецоперации.

Ракетные комплексы обеспечивают защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника. К таковым относятся беспилотники, ракеты, реактивные снаряды и прочие средства поражения. Отмечается, что на одну цель приходится одна ракета "Бук-М3". Исключением являются особо крупные и высокоскоростные объекты, такие как "Точка-У".

Ранее мы сообщили, что Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк бук-м3, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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