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Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в ходе планового учения

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Экипажи отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в ходе планового учения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Учение проходит в акватории Тихого океана. Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели, а также тренировались уничтожать морские плавающие мины, сбивать воздушные цели и противодействовать безэкипажным катерам.

Ранее мы сообщали, что на Дальнем Востоке началось плановое учение сил Тихоокеанского флота.

Видео: Минобороны России

Теги: корабли, минобороны россии, тихоокеанский флот, учение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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