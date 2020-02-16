Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в ходе планового учения

Экипажи отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в ходе планового учения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Учение проходит в акватории Тихого океана. Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели, а также тренировались уничтожать морские плавающие мины, сбивать воздушные цели и противодействовать безэкипажным катерам.

Ранее мы сообщали, что на Дальнем Востоке началось плановое учение сил Тихоокеанского флота.

Видео: Минобороны России