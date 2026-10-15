Подлодка "Новосибирск" поразила цель "Калибром" на дальности 1200 км

Закрытие опасного для гражданского судоходства и полетов авиации района обеспечили корабли и суда Тихоокеанского флота.

Российский атомный подводный крейсер проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" от Тихоокеанского флота в ходе маневров уничтожил надводную и наземную цели крылатыми ракетами. Экипаж корабля выполнил пуски из подводного положения. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны. В ТОФ уточнили, что огонь велся по морской цели, которая имитировала собой объект условного противника. Стрельба продолжалась крылатой ракетой "Оникс". Цель ликвидирована на удалении свыше 170 километров.

Вторая крылатая ракета - "Калибр" в установленное время ударила по мишени на полигоне Кура, находящемуся на Камчатке. Расстояние до цели составило более 1200 километров.

Напомним, что экипаж дизель-электрической подлодки Тихоокеанского флота "Уфа" успешно совершил пуски крылах ракет "Калибр" из акватории Японского моря. Перед выполнением задания, российские моряки скрыто перешли в назначенный район. Военнослужащие били по надводной цели и полигону Сюркум, расположенному в Хабаровском крае. Обе учебные цели поражены.

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Фото и видео: Минобороны России