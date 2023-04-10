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На Дальнем Востоке началось плановое учение сил Тихоокеанского флота

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В рамках учения осуществляется развертывание сил флота из пунктов базирования в назначенные районы.

На Дальнем Востоке началось плановое учение сил Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Плановое учение проходит в полигонах боевой подготовки флота, расположенных в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей. Оно продлится до 30 июня. В рамках учения осуществляется развертывание сил ТОФ из пунктов базирования в назначенные районы. Всего привлекается до 40 кораблей, а также свыше 30 самолетов и вертолетов морской авиации.

Ранее мы сообщали, что "Адмиралтейские верфи" передали в состав ВМФ подлодку "Якутск".

Видео: Минобороны России

Теги: дальний восток, минобороны россии, тихоокеанский флот, учение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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