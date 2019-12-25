"Адмиралтейские верфи" передали в состав ВМФ подлодку "Якутск"

"Якутск" стал завершающей шестой единицей серийной постройки, осуществленной предприятием "Адмиралтейские верфи" специально для оснащения Тихоокеанского флота России.

Российскому военно-морскому флоту передана новая дизельно-электрическая субмарина "Якутск" типа проекта 636.3. Торжественная церемония вручения состоялась на производственной площадке судостроительных заводов "Адмиралтейские верфи", сообщает агентство ТАСС.

В преддверии праздника День России старейшее предприятие отечественного кораблестроения передаёт Вооружённым силам новую современную подводную лодку, подчеркнул заместитель Главкома ВМФ России генерал-лейтенант Владимир Воробьёв.

"Якутск" стал завершающей шестой единицей серийной постройки, осуществленной предприятием "Адмиралтейские верфи" специально для оснащения Тихоокеанского флота России. Данный проект разработан специалистами конструкторского бюро морской техники "Рубин". Лодки класса 636.3 предназначены для поражения подводных, надводных целей, а также стратегических наземных объектов противника. Подобные корабли оснащены пусковыми установками высокоточных крылатых ракет комплекса "Калибр".

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Фото: Минобороны РФ