На Балтийском заводе ОСК началась резка металла для ледокола "Сталинград"

Закладка судна запланирована на ноябрь 2025 года/

Специалисты Балтийского завода ОСК начали резку металла для универсального атомного ледокола (УАЛ) "Сталинград" – седьмого по счету судна проекта 22220, которое будет построено на предприятии для ФГУП "Атомфлот". Об этом рассказали в пресс-службе завода.

Закладка судна запланирована на ноябрь 2025 года, спуск на воду – на 2028 год, передача заказчику – на декабрь 2030 года.

Ледокол назвали в честь героической обороны Сталинграда во время Великой Отечественной войны. Решение о наименовании было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным и направлено на сохранение исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда.

Задача ледоколов проекта 22220 – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Балтийский завод уже построил и передал заказчику ледоколы "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия". На данный момент идёт строительство ледоколов "Чукотка" и "Ленинград".

Фото: Telegram/ ОСК | Балтийский завод