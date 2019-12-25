Причины повышенной агрессии лесных зверей к людям ученым неизвестны.

Медведи, живущие на Камчатке и питающиеся лососевыми, наименее агрессивны к людям. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал российский зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар. Эксперт объяснил прессе, что в Сибири и на Дальнем Востоке сложилась непростая ситуация с выходами диких зверей к населенным пунктам. В общей сложности жертвами нападения медведей по стране за 2026 год стали 25 человек. Большинство погибших приходится именно на регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Камчатские медведи в зоне, где они питаются лососевыми рыбами, гораздо менее агрессивны. Это совершенно точно. <…> Есть некоторые места, где медведи повышенно агрессивны, <…> - юг Якутии, район Нерюнгри и Алдана, там да. Там почему-то медведи особенно злобные. В природе очень много того, что мы не понимаем. Михаил Кречмар, эксперт

Ученый заметил, что причины повышенной агрессивности этих медведей людям все еще неизвестны. Однако нельзя говорить о том, что бурые медведи в целом в Сибири и на Дальнем Востоке более агрессивны к людям, чем эти хищники из Европейской части нашей страны

Медведь чуть не растерзал подростка в Алтайском крае.

Фото: pxhere.com