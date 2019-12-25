Медведь чуть не растерзал подростка в Алтайском крае

15-летнего юношу с травмами доставили в больницу.

В четверг, 8 октября в Солтонском районе медведь совершил нападение на подростка. Пострадавшего госпитализировали, сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Главврач станции скорой медицинской помощи города Бийска Алексей Карнаухов рассказал, что состояние 15-летнего юноши оценивается как тяжелое. Хищник нанес подростку рваные раны на шее, голове и в области ключицы. В настоящее время медведя разыскивают полицейские и работники охотхозяйств.

По предварительным данным, в момент атаки подросток находился рядом с лесом на пасеке со своим знакомым. До этого следы медведей замечали по всему Алтайскому краю — Бийском, Первомайском, Заринском и других районах. Региональная прокуратура проводит проверку по факту нападения дикого зверя на подростка в Солтонском районе. После этого ведомство примет меры, чтобы не допустить в будущем подобных случаев.

Нападения разъяренных хищников продолжаются по всей стране. Ранее мы сообщали, что в Горном Алтае медведь вытащил женщину из туристической палатки и растерзал ее на глазах у жениха.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)