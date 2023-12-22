Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ

Глава МО РФ посетил с визитом объекты "Центра" на СВО.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу поставил перед военнослужащими "Центральной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции задачу дополнительно усилить бойцов средствами радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе профильного ведомства добавили, что высокопоставленный чиновник прибыл с рабочим визитом, заслушав от командования и офицеров доклады о текущей оперативной обстановке. Ему сообщили о характере действий противника и выполнении российскими войсками миссий на краснолиманском и авдеевском направлениях.

Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы прежде всего в тактическом звене. пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно Сергей Шойгу обратил особое внимание на необходимость российским военнослужащим гуманно относиться к пленным украинцам. Такое заявление чиновник сделал после того, как солдаты доложили ему о массовой сдаче в плен противника с территории города Авдеевка.

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Фото и видео: Минобороны России