Российский многоцелевой истребитель Су-35с с управляемым вектором тяги от Воздушно-космических сил страны выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В результате авиация смогла совершить удар по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Они опубликовали в социальных сетях кадры с работой летчиков.
Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ.
пресс-слкжба Минобороны РФ
Военнослужащие добавили, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Затем группа успешно вернулась к аэродрому базирования. Согласно полученному от разведки докладу, цель ВСУ была успешно ликвидирована.
МО РФ сообщило о поражении группировкой "Центр" 50 пунктов временной дислокации ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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