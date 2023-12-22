Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении

Военнослужащие рассказали о выполнении задачи на СВО.

Российский многоцелевой истребитель Су-35с с управляемым вектором тяги от Воздушно-космических сил страны выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В результате авиация смогла совершить удар по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Они опубликовали в социальных сетях кадры с работой летчиков.

Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ. пресс-слкжба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Затем группа успешно вернулась к аэродрому базирования. Согласно полученному от разведки докладу, цель ВСУ была успешно ликвидирована.

МО РФ сообщило о поражении группировкой "Центр" 50 пунктов временной дислокации ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России