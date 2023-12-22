Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. Военнослужащие смогли поразить 50 пунктов временной дислокации личного состава и 17 опорных пунктов Вооруженных сил Украины при поддержке авиации и артиллерии. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер подчеркнул, что бойцы улучшили свое положение по переднему краю линии соприкосновения. ВС РФ поразили на данном направлении свыше 370 целей противника

Нанесли поражение свыше 100 позиций полевой артиллерии 53-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад, 107-й, 116-й бригад территориальной обороны ВСУ около Первомайского, Орловки, Тоненького. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Офицер добавил, что "Центр" отразил 10 контратак 3-й штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ, находившихся в районе красногоровского участка, 53-й и 61-й механизированных бригад западнее города Авдеевка, а также 59-й мотопехотной бригады в районе водяновского участка. Бомбардировочная авиация Вздушно-космических сил страны ликвидировала более 50 целей противника около Тоненького и Первомайского. Боевые экипажи тяжелых огнеметных систем уничтожили четыре опорных пункта противника вблизи Ласточкина. Средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ и управляемую авиационную бомбу GBU-39 американского производства. Противник лишился до 440 человек живой силы, семи боевых машин, 16 единиц автомобильной техники, двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и двух 120-миллиметровых миномета.

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Фото и видео: Минобороны России