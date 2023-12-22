Александр Гарнага рассказал о том, как ВСУ штурмуют позиции ВС РФ.

Боец из третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Александр Гарнага рассказал журналистам о том, как попал в плен в городе Авдеевка. В интервью журналистам военнослужащий из армии киевского режима подчеркнул, что украинские бригады сейчас наспех формируются из молодых служащих территориальной обороны. Второй батальон бригады работала как "иностранный легион", то есть отдельно. Командование направило его ради того, чтобы солдаты выполнили задачу по разрезанию пополам ВС РФ. Однако в результате бригада зашла слишком глубоко на территорию, после чего была взята в кольцо.

Я, командир второй стрелковой роты первого стрелкового батальона третьей штурмовой бригады. Меня взяли в бункере на ж/д вокзале, населённый пункт Авдеевка. Александр Гарнага, пленный

Александр Гарнага уточнил, чтопереведён из территориальной обороны в третью бригаду ВСУ две недели назад. В его бригаду, а также в 47-ю штурмовую бригаду ВСУ переводят из теробороны всех, кто младше 35 лет. Он заметил, что затем такая "сборная солянка" отправляется на штурмовые миссии.

У меня сейчас в роте 12 человек, из них четыре офицера, а остальные, видимо, уже мертвы. Это четыре офицера, это три командира взвода и мпзшник, то есть замполит по-вашему. Александр Гарнага, пленный

Пленный солдат ВСУ позвонил жене и столкнулся с неожиданной реакцией.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / РИА Новости