Пленный солдат ВСУ позвонил жене и столкнулся с неожиданной реакцией

Женщина нецензурно отреагировала на новости о муже.

Супруга пленного украинского солдата раскритиковала его за то, что он попал в плен к российским силам. Соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале военного корреспондента из Интернациональной бригады "Пятнашка" Елены Соколовой. В ролике зафиксировано, как попавшему в плен солдату Вооруженных сил Украины по имени Иван разрешили позвонить супруге, которая осталась недовольна. Женщина нецензурно выругалась и возмутилась тем выбором, который сделал ее муж.

В результате Иван начал оправдываться, пояснив, что у него не было другого выхода. Он заметил, что его боевое подразделение обстреляла сама украинская сторона. Однако супруга военнопленного не была рада тому, что ее муж остался жив. Автор видеозаписи предположила, что это связано с тем, что на самом деле украинка рассчитывала на компенсацию за гибель мужчины.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости