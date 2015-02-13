На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен

На Курском направлении в зоне проведения специальной военной операции шесть украинских пограничников сдались в плен. В настоящее время иностранные представители находятся на территории России. С ними ведутся проверочные мероприятия. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональных правоохранительных органов. Слова от источника привели журналисты из "РИА Новостей" по Крыму.
Напомним, что глава государства Владимир Путин накануне озвучил данные о том, что украинские военнослужащие стали активнее сдаваться в плен российским силам.
Минобороны: подразделения ВДВ зачистили опорный пункт ВСУ в районе Работино.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости Крым
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все