Боец ВСУ призвал украинцев сложить оружие.

На Курском направлении в зоне проведения специальной военной операции шесть украинских пограничников сдались в плен. В настоящее время иностранные представители находятся на территории России. С ними ведутся проверочные мероприятия. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональных правоохранительных органов. Слова от источника привели журналисты из "РИА Новостей" по Крыму.

Напомним, что глава государства Владимир Путин накануне озвучил данные о том, что украинские военнослужащие стали активнее сдаваться в плен российским силам.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Крым