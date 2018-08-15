Минобороны: подразделения ВДВ зачистили опорный пункт ВСУ в районе Работино

Подразделения российских воздушно-десантных войск зачистили опорный пункт украинских войск в районе Работино. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Боевые действия велись на Запорожском направлении. На опубликованном видео десантники зашли в лесопосадку, где находилось подразделение противника, и подавило сопротивление ВСУ плотным огнем из стрелкового оружия. В результате выполненных действий уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б".
Видео: Минобороны России
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