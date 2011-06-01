Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б"

Боевые действия велись на Запорожском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллерийский расчет 152-мм орудия уничтожил миномет украинских войск. Боевые действия велись на Запорожском направлении. Отмечается, что данный миномет вел беспокоящий огонь по позициям российских войск

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России