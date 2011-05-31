Минобороны: российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ на Купянском направлении

Потери противника составили до 105 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады украинских войск на Купянском направлении. Об том сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Поражение войскам противника нанесли при поддержке огня артиллерии в районе Синьковки. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 122-мм САУ "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты САУ "Акация" уничтожили замаскированные позиции и скопление боевой техники ВСУ.

Видео: Минобороны России