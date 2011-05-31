Минобороны: российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады украинских войск на Купянском направлении. Об том сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
Поражение войскам противника нанесли при поддержке огня артиллерии в районе Синьковки. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 122-мм САУ "Гвоздика".
Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты САУ "Акация" уничтожили замаскированные позиции и скопление боевой техники ВСУ.
Видео: Минобороны России
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