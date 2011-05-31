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Минобороны: российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ на Купянском направлении

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Потери противника составили до 105 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады украинских войск на Купянском направлении. Об том сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Поражение войскам противника нанесли при поддержке огня артиллерии в районе Синьковки. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 122-мм САУ "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты САУ "Акация" уничтожили замаскированные позиции и скопление боевой техники ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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