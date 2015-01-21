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Минобороны: расчеты САУ "Акация" уничтожили замаскированные позиции и скопление боевой техники ВСУ

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Боевые действия велись на Купянском направлении.

Расчеты САУ "Акация" уничтожили замаскированные позиции и скопление боевой техники украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия велись на Купянском направлении. С помощью данных, полученных от расчетов БПЛА, разведчики вскрыли позиции противника. Координаты целей были переданы на командный пункт для дальнейшего уничтожения. В результате выполненных действий российские войска уничтожили боевые бронированные машины и 122-мм САУ "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, сау акация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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