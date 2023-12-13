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Минобороны: артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 выполнили серию выстрелов осколочно-фугасными боеприпасами.

Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 выполнили серию выстрелов осколочно-фугасными боеприпасами. Координаты позиций противника были получены благодаря работе разведывательных подразделений группировки "Центр". В результате выполненных действий были уничтожены замаскированный командный пункт украинских националистов и район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, командный пункт, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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