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Минобороны: российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Потери противника составили до 30 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили три контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп двух механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ были сорваны в ходе ведения активной обороны на направлении Петропавловка, Синьковка и Терны. Потери противника составили до 30 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении вертолетами Ка-52 сети опорников ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, контратаки, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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