Минобороны: российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России отразили три контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
Контратаки штурмовых групп двух механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ были сорваны в ходе ведения активной обороны на направлении Петропавловка, Синьковка и Терны. Потери противника составили до 30 военнослужащих.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении вертолетами Ка-52 сети опорников ВСУ.
Видео: Минобороны России
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