Минобороны: российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Потери противника составили до 30 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили три контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп двух механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ были сорваны в ходе ведения активной обороны на направлении Петропавловка, Синьковка и Терны. Потери противника составили до 30 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении вертолетами Ка-52 сети опорников ВСУ.

Видео: Минобороны России