Росгвардейцы задержали петербуржца, нанесшего ножевое ранение своей матери

Мужчина был судим за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также умышленные уничтожение или повреждение имущества.

Росгвардейцы задержали жителя Калининского района Петербурга, нанесшего ножевое ранение своей матери. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Около шести утра 27 апреля росгвардейцы получили информацию о том, что в квартире дома на проспекте Просвещения произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из его участников воспользовался ножом.

Наряд Росгвардии на месте оперативно задержал на месте происшествия нетрезвого ранее судимого 39-летнего петербуржца, который во время внезапной ссоры со своей 59-летней матерью нанес ей удар ножом в область шеи.

Пострадавшая женщина была госпитализирована в одну из городских больниц.

Росгвардейцы доставили задержанного в 15 отдел полиции. Мужчина был судим за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также умышленные уничтожение или повреждение имущества.

Ранее петербурженка угрожала убить мать и подожгла дверь в её комнату.

Фото: unsplash