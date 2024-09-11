Соискатель нанёс работодателю удары ножом на Разъезжей улице

Мужчина пришёл на собеседование и напал на сотрудника с ножом.

Вечером 1 сентября на Разъезжей улице в Петербурге мужчина пришёл на встречу по поводу трудоустройства, но в ходе конфликта напал с ножом на сотрудника. 41-летний соискатель нанёс несколько ударов 38-летнему мужчине. Пострадавший с тяжёлыми травмами головы был госпитализирован в реанимацию.

Нападавшего задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции. Сначала ему выписали административный протокол за мелкое хулиганство, но после того как выяснилось, что пострадавший в реанимации, дело переквалифицировали. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в грабеже на Северном проспекте.

Фото: Piter.TV