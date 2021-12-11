В Минобороны РФ сообщили об уничтожении вертолетами Ка-52 сети опорников ВСУ

Задача выполнена на краснолиманском направлении СВО.

Боевые экипажи российских вертолетов Ка-52 из Центральной группировки Вооруженных сил страны на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции уничтожили сеть опорных пунктов противника. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты добавили, что летчики передвигались на предельно малых высотах. Они совершили с кабрирования пуски 80-миллиметровых неуправляемых ракет по целям противника. Ранее эти объекты удалось выявить за счет работы передовых авиационных наводчиков, которые располагаются на линии боевого соприкосновения.

Ка-52 в составе ударной группы уничтожили скопление живой силы противника и огневые средства украинских националистов в позиционном районе ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

МО РФ сообщило об уничтожении расчетом "Корнет" командно-наблюдательного пункта ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России