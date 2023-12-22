"Ситуация поменялась". В США раскрыли, что Россия устроила Украине

В СМИ оценили тактику российских войск в противостоянии ВСУ.

Российские военнослужащие с помощью реактивных систем залпового огня и беспилотников наносят удары по Вооруженным силам Украины с беспрецедентной точностью и смертоносностью. Соответствующее заявление сделали сотрудники YouTube-канала Defense TV. Журналист из данного издания указал зрителям на то, что разведка местности при помощи дронов в воздушном пространстве помогает российской армии оперативно обнаруживать цели, а затем совершать по ним удары РСЗО. Обозреватель отметил, что подобная стратегия представляет собой значительное развитие боевых тактик, а также меняет динамику в региональном конфликте.

Применяя одновременно РСЗО и БПЛА, Москва расширила свои возможности по нанесению ударов по украинским военным объектам, сделав их беспрецедентно точными и смертоносными. материал источника

"Украинцы не ожидали". Стало известно, какой удар ВС России нанесли по ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Defense TV