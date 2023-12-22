Иностранцы раскрыли успехи работы российских ракет на СВО.

Российские военнослужащие застают врасплох Вооруженные силы Украины двойными ударами ракетами "Искандер", нанося тяжелые потери, сообщил YouTube-канал Defense TV. Местный обозреватель предупредил зрителей шоу о том, что Москва значительно увеличила собственное производство ракет данного типа, из-за чего армия России будет активнее применять их в зоне специальной военной операции. Эксперты уведомили, что воздушные удары по армии киевского режима застали ВСУ врасплох, они привели к росту потерь личного состава, когда солдаты собрались в одном месте.

Эта тактика, известная как "двойной удар", предполагает одновременный запуск нескольких ракет по определенной цели. Стратегия подразумевает нанесение ударов один за другим, стратегически рассчитанных на максимальное поражение по ВСУ. сообщение иностранного телеканала

"На запад". В Германии раскрыли, что ждет ВСУ после прорыва ВС России.

Фото и видео: YouTube / Defense TV