Кристоф Ваннер рассказал об успехах российских войск на СВО.

Российские Вооруженные силы пойдут дальше на западную часть украинской территории после удержания населенного пункта Очеретино. Такое мнение огласил немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранный специалист заметил, что говорит об участке, который ранее считался центральным столпом в линии обороны армии киевского режима. В настоящее время украинцы пытаются понять, как они лишились столь важной для них позиции на поле боя.

Если русские смогут удержать Очеретино, это будет для них успехом.... И тогда в качестве целей могут быть обозначены такие места, как Покровск, Константиновка, Краматорск, Славянск. Кристоф Ваннер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / WELT