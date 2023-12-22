В ходе субботника на берегу Староладожского канала собрали 15 мешков мусора

Мероприятие было организовано администрацией Кировского района Ленобласти при содействии городской администрации.

В рамках весеннего месячника по благоустройству в Шлиссельбурге был организован субботник на берегу Староладожского канала. Более 50 жителей города приняли активное участие в уборке территории.

Мероприятие было организовано администрацией Кировского района при содействии городской администрации. В числе участников были ученики и учителя Шлиссельбургской школы, представители администрации, депутаты, а также сотрудники городской библиотеки.

В результате усилий участников субботника было очищено более 1,2 км береговой линии. Было собрано 15 мешков различного мусора. Инвентарь и вывоз отходов обеспечило МБУП "Чистый город". Перчатки, косынки и мешки с символикой всероссийской акции "Вода России" предоставил комитет по природным ресурсам региона.Начало формы